Sepultamentos desta segunda-feira (25) de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (25), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Natalino Gonçalves, 67 anos, velado na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul; horário não divulgado.

Stenio Alvarenga, 81 anos, velado na Capela Central de Apucarana. Local e horário de sepultamento não divulgados.

Eduardo Cesar Barbosa Fernandes, 35 anos, velado na Capela Municipal de Califórnia. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Califórnia.

Ana Favorito, 88 anos, velada na Capela Municipal de Novo Itacolomi. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Municipal de Novo Itacolomi.

Joaquim Siqueira da Costa, 77 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Portal do Céu.