Sepultamentos desta segunda-feira (23) de Apucarana e região

Da Redação

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (23), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Lais Leticia do Prado Meneguetti, 30 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Portal do Céu.

Mario Novais Jorge, 73 anos, velado na Capela Municipal de Califórnia. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Califórnia.

continua após publicidade .

João Ambrosio da Silva, 89 anos, velado na Capela Municipal de Califórnia. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Califórnia.

Cecília de Lima Costa, 96 anos, velada no Salão Comunitário de Caixa de São Pedro. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério da Caixa de São Pedro.

Nair Suera, 65 anos, velada na Capela de São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece no Cemitério de São Pedro do Ivaí.

continua após publicidade .

Benedito da Silva Carvalheiro, 65 anos, velado na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Eva Rosa de Araujo, 64 anos, velada na Capela Municipal de Califórnia. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Cristo Rei.

Mercedes Lara do Nascimento, 76 anos, velada na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Marina Rodrigues Passarini, 68 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Portal do Céu.