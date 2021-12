Da Redação

Sepultamentos desta quinta-feira (9) de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (9), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Eugenio Venturini, 92 anos, velado no Salão do Distrito Santo Antônio do Palmital. Horário e local de sepultamento não divulgados.

Eunesio de Freitas Carvalho, 52 anos, velado na Rua México, 145. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério da Saudade.