Sepultamentos desta quinta-feira (2) de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (2), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Eurides Pereira de Figueiredo, 89 anos, velado na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul; horário não definido.

Mauro Rivelini, 81 anos, velado na Capela Municipal de Borrazópolis. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Borrazópolis; horário não definido.

Bohdan Stryzakowsky, 85 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Ucraniano.

Maria Rosa de Almeida, 91 anos, sem velório. O Sepultamento acontece no Cemitério Portal do Céu; horário não definido.

Sepultamentos ocorridos na quarta-feira (1º):

Maria de Fátima Ribeiro, 77 anos, velada na Capela Mortuária Central. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Portal do Céu.

Jadir Pereira Mesquita, 70 anos, velado na Capela Mortuária Central. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério da Saudade.

Mario Trigo, 76 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Portal do Céu.

Wladomiro Treuko, 86 anos, velado na Capela Mortuária Central. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Cristo Rei.



José Hélio Rodrigues, 77 anos, velado em residência. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Portal do Céu.