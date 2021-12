Da Redação

Sepultamentos desta quinta-feira (16) de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (16), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Maria José Ferreira, 81 anos, velada na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Aparecido Conceição, 65 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Parque Portal do Céu.

Maria da Conceição Cruz, 98 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério da Saudade.

Antonia Aparecida Rodrigues, 62 anos, velado na Capela da Vila Reis, em Apucarana. O sepultamento acontece às 09h no Cemitério do Pirapó.