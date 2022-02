Da Redação

Sepultamentos desta quinta-feira (10) de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta quinta-feira (10), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Jurandir Gonçalves da Mota, 55 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

Mario Vendrametto, 95 anos, velado na Capela Municipal de São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.

Douglas de Oliveira Silva, 28 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.

Arnoldo Rosemberger, 73 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Portal do Céu.

Maria Aparecida de Araújo da Cruz, 64 anos, velada no Barracão do Jardim São José. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Jardim Alegre.