Sepultamentos desta quarta-feira de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (27), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Sebastiana Maria Proença, 79 anos, velada na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Izaura Maria Bresciani, 67 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Sidnei Belenke, 55 anos, velado na Capela Municipal de Rio Bom. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Municipal de Rio Bom.

Olivia Lau Pereira, 73 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Portal do Céu.

Batista Boaventura Martins, 81 anos, velado em residência. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Cambira.