Sepultamentos desta quarta-feira (4) de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (4), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Dulcineia Terezinha Hilario Muniz, 69 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério de São Pedro do Ivaí.

José Sebastião Pereira, 69 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério da Saudade.

Aurelino Ferreira Costa, 85 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Portal do Céu.

Galhardo Casado, 60 anos, velado na Capela Municipal de Bom Sucesso. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.

Manoel Antonio Marchiori, 65 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério Cristo Rei.

Maria do Carmo Galdino Marcondes, 84 anos, velada no Salão Comunitário Nova Moreira. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério de Marilândia do Sul.