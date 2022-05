Sepultamentos desta quarta-feira (25) de Apucarana e região

Da Redação

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (25), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

José de Souza Franco, 69 anos, velado na Capela de Porecatu. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Municipal de Porecatu.

Joanito Gomes Rosa, 75 anos, velado na Capela Municipal de Rolândia. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Rolândia.

Miguel Alexandre Dos Santos, 21 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Cristo Rei.

Mercedes Augusto Barboza, 81 anos, velada em Marilândia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Sonia Regina dos Santos, 52 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.

Benedito Aparecido de Bernardin Rodrigues, 61 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério da Saudade.

Tatiane Borini Moreira Custódio, 41 anos, velado na Igreja Assembleia de Deus. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Municipal de Mauá da Serra.

Juarez de Sousa Serafim, 69 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Portal do Céu.