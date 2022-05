Sepultamentos desta quarta-feira (11) de Apucarana e região

Da Redação

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (11), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Ida Natal Fiori, 94 anos, velada na Capela Municipal de Marumbi. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marumbi.

Zilda de Oliveira Aguiar, 78 anos, velada na Capela Municipal de São João do Ivaí. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Municipal de São João do Ivaí.

Leonina Martins Rodrigues, 83 anos, velado na Capela Municipal de Marumbi. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Municipal de Marumbi.

Parainka Zatesko, 94 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Ucraniano.

Valentin Guirro, 77 anos, velado na Capela do Pirapó. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério do Pirapó.