Sensores são instalados em passagem de nível no Jardim Ponta Grossa

A concessionária Rumo deu início nesta quinta-feira (4) a instalação de sensores de aproximação na passagem de nível da Rua Dom Pedro II, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, norte do Paraná O equipamento, além de detectar a aproximação das composições, vai acionar um semáforo para controle de trânsito na via.

A instalação do equipamento integra um projeto-piloto do Rumo que vai levar a tecnologia para cruzamentos com alto índice de acidentes em sete municípios do Paraná.

Além de Apucarana, o projeto será desenvolvido em Arapongas, Curitiba, Mandaguari, Ponta Grossa, Rolândia e Sarandi. Segundo a Rumo, serão beneficiados 15 cruzamentos nesses municípios. Em Arapongas, os equipamentos já foram instalados.

No caso de Apucarana, o projeto-piloto também será levado a passagem em nível da rua Grande Alexandre, na Vila Nova. Os dois cruzamentos representam 43% das ocorrências registradas nos últimos cinco anos dentro de Apucarana, além de terem altos índices de “quase acidentes”.

A tecnologia envolve a instalação de quatro sensores nas proximidades da ferrovia em uma distância de aproximadamente 400 metros que identificam a aproximação do trem. Por meio de um sistema de inteligência artificial com visão computacional e de monitoramento do local, os sinais são captados pelo equipamento e acionam a sinalização do semáforo, alertando o motorista para a necessidade de parar e alternando novamente para verde após o trem completar a travessia. Já existem dois protótipos em funcionamento nas cidades de Curitiba e Jandaia do Sul.

