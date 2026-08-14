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CRIMINALIDADE

'Sensação de impotência', diz dono de casa de carnes que foi invadida por ladrão em Apucarana

Crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (14); invasão do suspeito foi filmada por câmeras de segurança

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O estabelecimento comercial Quintal na Brasa, localizado na Vila Agari, em Apucarana (PR), foi invadido e teve aproximadamente 45 kg de costela bovina furtados por um ladrão na madrugada desta sexta-feira (14). O crime foi registrado por câmeras de segurança.

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-LEIA MAIS: Ladrões quebram vidros e furtam dois carros no centro de Apucarana

Segundo o proprietário da casa de carnes, Marcoh Sartori, o prejuízo que o criminoso deixou foi de cerca de R$ 2,1 mil. "Ele entrou pela lateral [do estabelecimento], quebrou bastante coisa do balcão e furtou as carnes", contou.

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Pelas imagens de monitoramento, é possível ver o criminoso se aproximando do estabelecimento em uma bicicleta e com uma mochila nas cosas. Após analisar o ambiente, ele pula com facilidade o muro da loja. O furto aconteceu por volta das 3h45 desta sexta-feira (veja o vídeo acima).


'Sensação de impotência', diz dono de casa de carnes que foi invadida por ladrão em Apucarana
AutorCrime foi registrado por imagens de monitoramento - Foto: Reprodução

O empresário comenta que não é a primeira vez que o local é invadido. "Da outra vez, há cerca de três meses, um ladrão entrou e furtou três celulares nossos", disse.

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"É complicado porque não é só o prejuízo que fica, mas é o atraso que ele faz pra gente. Agora vou pagar um preço bem mais caro. A gente fica bem triste, é uma sensação de impotência, com uma pessoa entrar no seu estabelecimento e fazer o que quer", lamentou Marcoh.

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Apucarana casa de carnes Crime Furto segurança
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