Sensação de frio permanece com previsão de chuva na região

Continua após publicidade

A frente fria que estava na região de Apucarana nos últimos dias já se dissipa e segue em direção ao sudeste do país e diminui a possibilidade de chuvas mais fortes. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR), para este domingo (23) a previsão é de sol entre nuvens com as temperaturas variando de 10 a 20 graus.

O dia amanheceu sem a incidência de sol com intensa cobertura de nuvens, o que mantém a sensação térmica de frio.

Os meteorologistas indicam que a semana começa com a prevalência de uma massa de ar polar em toda região.