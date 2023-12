Senac e prefeitura promovem curso para elaboração de ceia natalina

Alunos do curso de auxiliar de cozinha do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Apucarana (Senac Apucarana), em parceria com o Centro de Qualificação Total da Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego da Prefeitura de Apucarana, participaram do Projeto Integrador “Ceia Especial no Natal”.



A atividade, realizada dia 1º de dezembro, no centro municipal de qualificação profissional, teve por objetivo capacitar os aprendizes para boa montagem e apresentação de uma “Ceia de Natal”. “Foi um evento especial, que demonstrou na prática como uma ceia natalina pode ser organizada com pratos deliciosos preparados com ingredientes de baixo custo”, relata Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total.

Segundo destaca o prefeito Júnior da Femac, a iniciativa integra as bases do Programa Portas Abertas, da Prefeitura de Apucarana, que oferece de forma gratuita capacitação profissional a trabalhadores. “Ao longo do ano foram desenvolvidos dezenas de cursos de qualificação, formando mão de obra qualificada para atender a todos os setores produtivos da cidade”, observa o prefeito.

O superintendente da Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego, Adan Lenharo, que no ato representou o secretário Edison Peres Estrope, destaca a qualidade dos pratos. “Os alunos prepararam tudo com muito carinho e demonstraram estarem afinados na cozinha”, parabenizou.

Além de membros da equipe municipal envolvida nos programas de qualificação, prestigiou o encerramento do projeto integrador “Ceia Especial de Natal”, o gerente-executivo do Senac Apucarana, Lucas Salvalaggio da Silva.

