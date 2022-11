Senac Apucarana realiza feirão de empregos nesta quinta (17)

Da Redação

Serão mais de 100 vagas temporárias e efetivas para o comércio de Apucarana; saiba mais

Nesta quinta-feira (17), será realizada a Semana de Preparação para o Natal. O Senac Apucarana promove um feirão de empregos, em parceria com a Agência do Trabalhador, das 9 às 17 horas, com foco nas vagas temporárias e efetivas do comércio de Apucarana.

Durante o dia, o Senac oferta gratuitamente aos participantes um workshop sobre elaboração de currículos às 10 horas e outra turma, às 15 horas, além de oficinas para aumentar as vendas no final de ano.

De acordo com Rodrigo Hirata, técnico de relações com mercado do Senac, serão ofertadas mais de 100 vagas para quem quiser atuar no comércio de Apucarana. "A maioria das vagas será de vendedor, mas teremos também outras oportunidades também. Quem tiver interesse, traga os documentos pessoais apenas", observa.

SERVIÇO:

Senac Apucarana

Rua Gastão Vidigal, 185

WhatsApp e telefone: (43) 3420-2800

