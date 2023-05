Senac Apucarana inicia nova turma do Programa Pré-Aprendiz

Da Redação

Aula inaugural aconteceu nesta terça-feira (9)

Vinte jovens com idade entre 14 e 18 anos iniciaram nesta terça-feira (9) formação educacional e de iniciação profissional junto ao Programa Pré-Aprendiz. Ofertado gratuitamente à comunidade, a iniciativa é coordenada pela Prefeitura de Apucarana, através do Centro de Qualificação Total da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, com conteúdo ministrado por técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A aula inaugural, que aconteceu nas dependências da unidade de educação profissional do Senac Apucarana, contou com a presença do prefeito Júnior da Femac, do gerente-executivo do Senac Apucarana, Lucas Salvalaggio da Silva e do secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope, que esteve acompanhado do superintendente Adan Lenharo, do diretor e coordenador do Centro de Qualificação Total, Miguel Luis Vilas Boas e Dorival Miguel da Silva, respectivamente.

Em seu discurso, o prefeito Júnior da Femac ressaltou a relevância da oportunidade. “Fui o primeiro da minha família a completar um curso superior. Sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e sei muito bem o quanto isso foi importante para a melhoria de nossas vidas. Nada vem sem esforço, sem trabalho. Aqui, através deste curso, vocês começam a caminhada rumo ao mercado de trabalho, por isso peço que não percam esta oportunidade, não desistam. O Senac é uma casa de excelência. Com o certificado que vão conquistar, todas as portas do mercado de trabalho vão estar abertas, pois o empresário sabe que tiveram acesso a um ensino de qualidade”, disse o prefeito Júnior da Femac.

O secretário Edison Estrope, pontuou que esta é a primeira turma do Programa Pré-Aprendiz em parceria com o Senac. “Já há alguns anos desenvolvemos formação de jovens aprendizes em parceria com o Sesi e o Senai. Através desta nova turma, esses novos aprendizes irão ter a oportunidade de participar dos cursos de auxiliar administrativo, com linguagem voltada para o comércio, bem como aulas de informática direcionadas ao ensino do Excel e pacote Office, além de participarem de simulações de entrevistas visando sucesso na obtenção de futura vaga de emprego no mercado de trabalho formal”, pontuou Estrope, secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego.

As aulas, que têm previsão de encerrarem em setembro, serão ministradas três vezes por semana (terça, quinta e sexta-feira), das 14 às 18h15, nas dependências do Senac Apucarana. “Por determinação do prefeito Júnior da Femac, os aprendizes terão direito ainda a passe gratuito no transporte coletivo e, os que já cursam o ensino médio, a partir do segundo semestre deste ano serão encaminhados para estágio remunerado nos termos da Lei do Aprendiz, podendo ser junto à repartições municipais ou junto ao comércio local”, assinala o secretário municipal.

Ao dar as boas-vindas aos aprendizes, o gerente-executivo do Senac Apucarana, Lucas Salvalaggio da Silva, destacou a parceria com a Prefeitura de Apucarana. “Temos aqui representantes da população que verdadeiramente pensam e trabalham em prol do município”, disse Silva. Aos alunos, ele enalteceu a tomada de decisão. “Parabenizo a cada um pela escolha de estar aqui, buscando capacitação. Ao final deste curso, vão estar qualificados para pleitear vaga junto ao mercado de trabalho, sobretudo no comércio, tendo em mãos um certificado do Senac, reconhecido a nível nacional”, pontuou o executivo do Senac Apucarana.

