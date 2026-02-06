Leia a última edição
FÉ E DEVOÇÃO

Seminaristas de Apucarana rezam novena no Hospital da Providência

A ação faz parte da preparação para a tradicional Festa de Nossa Senhora de Lourdes, que anualmente inclui uma passagem pelo hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 18:39:33 Editado em 06.02.2026, 18:39:23
Seminaristas de Apucarana rezam novena no Hospital da Providência
Autor Os futuros padres percorreram todos os setores das duas instituições, levando palavras de esperança, orações e bênçãos aos pacientes, acompanhantes e colaboradores - Foto: Divulgação

O Hospital da Providência e o Hospital da Providência Materno Infantil, de Apucarana (PR), receberam, nesta sexta-feira (06), a visita dos seminaristas da Diocese de Apucarana, que conduziram um momento especial de espiritualidade por meio da novena a Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos e símbolo de fé, cura e consolo.

A ação faz parte da preparação para a tradicional Festa de Nossa Senhora de Lourdes, que anualmente inclui uma passagem pelo hospital.

Os futuros padres percorreram todos os setores das duas instituições, levando palavras de esperança, orações e bênçãos aos pacientes, acompanhantes e colaboradores.

“A fé também é uma forma de cuidado. Momentos como este levam consolo e paz aos pacientes, além de fortalecer nossos colaboradores, que diariamente se dedicam ao cuidado com o próximo”, destacou a diretora geral do Hospital da Providência, Irmã Geovana Ramos.

