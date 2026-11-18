Palestra do pesquisador será baseada no livro "Como o Racismo Criou o Brasil" e integra as atividades em alusão ao Dia da Consciência Negra

O sociólogo e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Jessé Souza, ministra palestra nesta quarta-feira (18), das 19h às 21h30, no Clube 28 de Janeiro, em Apucarana, durante a programação do 1º Seminário Zumbi dos Palmares. Aberto à comunidade, o evento é promovido pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (CMPIR) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, em alusão ao Dia da Consciência Negra.

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Durante o encontro, o pesquisador abordará os impactos do racismo estrutural na formação das instituições brasileiras. A exposição terá como base as análises apresentadas em seu livro "Como o Racismo Criou o Brasil", obra em que o autor examina as raízes históricas e sociais da desigualdade no país.

Os interessados em participar do seminário devem realizar a inscrição previamente por meio do formulário eletrônico disponibilizado pela organização na internet.