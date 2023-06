Seminário de educadores discute educação integral em Apucarana

Prefeitos, secretários de Educação e professores de 83 municípios, de todas as regiões do Estado, estão reunidos em Apucarana. São 350 gestores de educação que vieram participar do 2º Seminário da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (Undime-PR) neste ano de 2023, evento que começou nesta quinta-feira e segue até esta sexta-feira, na Associação Cultural e Esportiva (Acea). O seminário tem como tema principal “Educação Integral e os Componentes Curriculares”.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), participou da abertura do encontro e recepcionou os visitantes, entre eles o secretário estadual da educação, Roni Miranda Vieira, o deputado estadual Antônio Anibelli Neto (MDB), o diretor-presidente da Fundação Educacional do Estado do Paraná (Fundepar), Marcelo Pimentel Bueno, e a secretária de Educação de Curitiba, Maria Silvia Bacila.

“Estamos muito felizes em recebê-los e poder compartilhar com todos um pouco da nossa experiência com a Educação Integral. Nestes dois dias do evento, os gestores de educação de todo o Paraná poderão conhecer programas desenvolvidos em Apucarana e toda a estrutura física e equipamentos disponibilizados”, afirmou Junior da Femac, ao discursar na solenidade de abertura. Ele acrescentou que, a partir deste ano, Apucarana passou a ofertar essa modalidade de ensino em cem por cento dos centros infantis e escolas da rede municipal.

A presidente da Undime-PR e secretária de Educação de Cascavel, Márcia Baldini, afirmou que Apucarana foi escolhida para sediar o seminário justamente em função da expertise que possui na área da Educação Integral. “Nós procuramos organizar os encontros em municípios onde seja possível aliar a referência teórica e a prática. Em Apucarana, além de adquirirem novos conhecimentos por meio das palestras no seminário, os gestores têm a oportunidade de visitar as escolas municipais, para enriquecerem seus currículos e poderem planejar novas políticas públicas de atendimento educacional nos seus próprios municípios”, afirmou.

“Sediar esse encontro representa uma oportunidade de crescimento para nós também. Mesmo que Apucarana já tenha uma vasta experiência na área da Educação Integral, julgamos que sempre temos mais a aprender e aperfeiçoar”, assinalou a secretária de Educação de Apucarana e vice-presidente da Undime-PR, Marli Fernandes.

EXPANSÃO NO PR

O secretário estadual de Educação, Roni Miranda Vieira, destacou em Apucarana o empenho do Governo do Paraná em ampliar a oferta da Educação Integral. “O governador Ratinho Júnior é um entusiasta da Educação em Tempo Integral. Quando ele assumiu a gestão, o Paraná contava com apenas 32 colégios estaduais ofertando essa modalidade de ensino. Atualmente, nós já estamos com mais de 250 e a meta é chegarmos a 400 escolas em tempo integral nos próximos anos. Apucarana é exemplo para todos nesta área e o Estado também está trilhando este caminho,” finalizou.

