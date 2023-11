Semifinal da Copa Apucarana de Futebol tem nova data; veja quando

Devido à forte chuva nesse domingo (19/11), a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura definiu que a sequência da rodada da fase semifinal da 2ª edição da Copa Apucarana de Futebol Amador foi transferida para o dia 26 de novembro no Estádio do José Rico. Às 8h45, o Ajax Futebol Clube enfrentará o Sport Club Dom Romeu e às 10h15, o Castelo Branco United joga contra o Pinheirão.

“Para manter a integridade dos jogadores, dos dirigentes e da arbitragem, achamos por bem paralisar a rodada nesse domingo e transferimos a sequência da semifinal para o próximo dia 26, a partir do segundo tempo da primeira partida entre Ajax e Dom Romeu. Esse jogo foi paralisado no intervalo quando o Ajax vencia pelo placar de 1 a 0”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Ele destaca que os vencedores na semifinal disputarão o título no dia 3 de dezembro, às 10h15, no estádio do Sesi. Na preliminar, às 8h15, ocorrerá a disputa de terceiro e quarto lugares.

Competição iniciada no dia 17 de setembro, com jogos nos estádios do José Rico e do Sesi e no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a 2ª edição da Copa Apucarana de Futebol Amador já teve 42 partidas e a marcação de 211 gols.

O atacante Warley, do Baiano Futebol Clube, com 7 gols, é o principal artilheiro da competição, seguido por Daniel Augusto, também do Baiano, e Felipe, do Castelo Branco United, com 6.

Também participaram da copa as equipes do Panda Supermercados/Vila Reis, Projeto Bento Bom de Bola, Unidos do Diamantina, Brooklyn, La Passada Futebol Clube, Km 28, Jardim Ponta Grossa, Vila Nova Sport Apucarana, time do Rildo, Ferroviário da Vila Regina, Colorado, Amigos do Juninho, UTFPR, Operário Apucaraninha, OPG, Lava Car, Tancredo Neves, Jardim Alvorada, Amigos do Cidão e Baiano Futebol Clube.

