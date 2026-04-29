FUTEBOL AMADOR

Semifinais do Torneio 1º de Maio são definidas em Apucarana; confira

Jogos decisivos acontecem na sexta-feira (1º/05), no campo do Zé Rico

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 11:22:38 Editado em 29.04.2026, 11:22:32
Times disputam semifinais e final na sexta-feira - Foto: Divulgação

Os semifinalistas do Torneio de Futebol Amador 1º de Maio foram definidos na noite de terça-feira (28/04), em Apucarana. As equipes Gol na Vida, JPG, WS Estamparia/Viana e Tancredo/Cavan avançaram após as quartas de final e seguem na disputa pelo título. A competição é promovida pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

As partidas das quartas de final foram realizadas no Estádio Olímpio Barreto. O projeto Gol na Vida venceu o Juvenil Velho Onório por 3 a 2. Na sequência, o JPG derrotou o Colorado por 1 a 0 e também garantiu a classificação.

A equipe WS Estamparia/Viana venceu o Broolkyn por 1 a 0. No último confronto da rodada, S.C. Dom Romeu e Tancredo/Cavan empataram em 2 a 2 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, o Tancredo/Cavan venceu por 2 a 1 e ficou com a vaga.

As semifinais serão disputadas na manhã de sexta-feira (1º/05), no campo do Zé Rico. O primeiro jogo será entre Gol na Vida e JPG, às 8h30. Em seguida, às 9h15, jogam WS Estamparia/Viana e Tancredo/Cavan.

A disputa pelo terceiro lugar está marcada para as 10 horas, no mesmo local. A final será realizada na sequência, às 11 horas.

O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, destaca o caráter especial da data. “O feriado do Dia do Trabalhador é um momento simbólico, e o torneio reforça a valorização do esporte e da convivência comunitária. Convidamos a população a acompanhar as decisões e incentivar nossos atletas”, afirmou.

