Semifinais da Copa da Amizade são definidas; confira os confrontos

Brindes Tic Tac/lguaçu Auto Center se classificou após 5 a 1 sobre o Via Única

Os jogos de volta das quartas de finais da 21ª Copa da Amizade, pela categoria Master, aconteceram no último sábado (8). As partidas foram realizadas nos campos da Arena L2, CT2 Fama e Danês Alimentos, em Apucarana.

Na arena L2, às 14h30, a equipe da casa, L2 Confecções/Race Gross, enfrentou o Atlético Pirapó FC e acabou sendo derrotada pelo placar de 4 a 2. No jogo de ida, as equipes acabaram empatando em 1a 1.

No CT 2 da Fama, jogo realizado também às 14h30, Multividros Fc e Seven Jeans/Vila Reis, que fizeram um ótimo jogo de ida com o placar em 2 a 1 para o Multividros, mais uma vez mostraram muito equilíbrio na volta com o placar ficando em 4 a 3 a favor do Multividros FC.

No campo da Danês Alimentos, aconteceram duas partidas pelas quartas de finais, em jogos de volta. Às 14h30, a Danês/Barretos Sports, que jogava podendo perder até por 3 gols de diferença, por ter feito um ótimo placar na partida de ida por 7 a 3, venceu novamente a North Assessoria/Cunha Cruz no jogo de volta por 2 a 0.

No segundo jogo, às 16h, se enfrentaram Brindes Tic Tac/lguaçu Auto Center e Via única/MBS peças. Na partida de ida, o Via Única havia vencido por 3x2, mas não conseguiu segurar a vantagem e o Brindes Tic Tac se classificou após fazer 5x1 no jogo da volta.

Seguem para as Semifinais da 21ª Copa Amizade - 2022 com os confrontos;

Atlético Pirapó Fc × Danês/Barretos Sports

Brindes Tic Tac/lguaçú auto Center × Multividros

As demais equipes se classificaram para a disputa do troféu que tem o nome de um dos pioneiros da Copa da Amizade, o Martinho Zanotti, com os seguintes confrontos de semifinais:

Seven Jeans/Vila Reis × L2 Confecções/Race Gross

Via única/MBS Peças × North Assessoria/Cunha Cruz

Os jogos das semifinais Master e Sênior, e do troféu Zanotti, seguem para o próximo sábado (15).

