Semi Salomão protagoniza filme sobre ETs e será abduzido; assista

Da Redação

Sempre inovando, desta vez, o cineasta Semi Salomão, de Apucarana, irá protagonizar um filme sobre extraterrestres e será abduzido durante a trama que se passa no final dos anos 80. O ator vai viver o personagem Marcus, no filme 'Luzes do Campo', do diretor curitibano Miguel Júnior. O apucaranense contracena ao lado da atriz Isadora Ribeiro, que participou do filme 'A última locadora', de autoria de Semi; e do professor e ator Benedito Cândido, de Apucarana.

"As gravações começaram em 2019, mas pausou por conta da pandemia e voltou em 2022. A temática fala sobre extraterrestres, disco voador e abdução. Eu não posso falar muito, mas algo misterioso acontece com meu personagem, que vive no final dos anos 80/início dos anos 90", comenta.

A maior parte das filmagens foi feita em Curitiba, mas o longa também conta com cenas em Apucarana. "Aqui, gravei ao lado do professor e ator Benedito Candido, que vive meu pai no filme. Ele já atuou em inúmeras peças. A gente se admira, mas nunca tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Fiquei muito feliz", comemora.

Outra novidade que Semi traz é um filme sobre os 80 anos de Apucarana, que será comemorado em 2023. "Conversando com o prefeito Junior da Femac, vou fazer um filme homenageando a cidade. Já estou escrevendo o roteiro e tenho ideias novas. Vou aproveitar boa parte dos talentos daqui e trazer uma linguagem nova, já que não gosto de ficar no mesmo estilo e quero inovar. De Apucarana para o mundo", revela.

Assista a entrevista completa de Semi Salomão:

null - Vídeo por: tnonline

