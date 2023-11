Semi Salomão prepara documentário sobre os 80 anos de Apucarana

O cineasta e ator apucaranense Semi Salomão irá lançar um documentário em comemoração aos 80 anos de Apucarana, que faz aniversário no dia 28 de janeiro de 2024. O produtor volta os olhares para o desenvolvimento do documentário após participar de um outro projeto em que ele participou com ator e que foi gravado em Pinhais, na região de Curitiba. Veja a entrevista abaixo.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Lenda do Corpo Seco resiste ao tempo em Apucarana; veja o vídeo

O longa-metragem, ao qual Semi foi convidado pela cineasta Zéh Carvalho para participar, receberá o título de ‘Um Amigo para Sila’ e abordará a temática de pessoas que vivem em situação de rua. Sem dar spoilers da obra, Semi garante que a história será muito marcante.

continua após publicidade

“A obra trata um pouco dessa temática de pessoas em situação de Rua, que seriam as pessoas invisíveis. Meu personagem entra em uma situação relacionada à adoção, mas não posso dar muito spoiler se não a diretora me mata. É um projeto que eu achei muito bonito, ele traz um sentimento, um drama, porque mostra essas pessoas de rua, mostra os dramas que eles vivem”, afirmou.

Conforme o cineasta, o filme está em fase acelerada de produção e ele acredita que o projeto esteja finalizado ano que vem. Mas enquanto isso, Semi volta as atenções para finalizar um outro projeto: um documentário para homenagear os 80 anos de história de Apucarana.

Inicialmente, Semi queria fazer um longa-metragem para a data, mas acabou mudando de ideia e decidiu por optar pelo documentário. Os trabalhos começaram há cerca de três meses e o foco principal da narrativa terá como base o acervo pessoal do cineasta, que conta com diversas fitas VHS com imagens que retratam a história de pontos históricos da cidade. No entanto, Semi afirma que não quer fazer mais do mesmo, e sim algo diferente e que surpreenda o público.

continua após publicidade

“Eu não quero fazer aquela história mais tradicional. Vai ter uma história em que um personagem vai descobrir um acervo da cidade com fitas antigas e a partir desse acervo a história vai ser contada. Ele vai assistir as imagens da Boate Kogumellu's, da Galeteria Soberano, dos bares da cidade, e a partir disso a narrativa vai acontecendo. Vamos também ter um representante de cada segmento, como a parte dos médicos e a parte das rádios”, disse ele.

Embora o aniversário da cidade seja em janeiro, Semi afirmou que por conta de o cronograma estar cheio e também pelas festas e outras coisas que estão programadas, o projeto só deve ser ficar pronto alguns meses depois da data em questão, por volta do mês abril. Quando estiver pronto ele será exibido no Cine Teatro Fênix e sequência irá ser disponibilizado no YouTube.

E mesmo com o documentário em execução, o cineasta segue envolvidos em vários outros projetos que estão sendo produzidos em paralelo. “Eu não paro, né. Tem o ‘Luzes do campo’, que é um filme do cineasta Miguel Junior. Já comecei a fazer esse filme em 2019, não foi concluído ainda. Desse mesmo cineasta tem mais dois projetos que eu estou envolvido, um curta metragem que se chama ‘Força de todas das forças” e tem um projeto também com o professor Benedito (Cândido da Silva), que é muito conhecido na cidade, que tem um roteiro de um longa-metragem que a gente vai fazer em parceria e estamos tentando viabilizar algum incentivo para fazer novos projetos dentro da cidade”, finalizou.

continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News