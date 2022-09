Semi Salomão anuncia nova sessão de 'A última locadora'

Da Redação

Após sucesso do filme 'A Última Locadora', que foi lançado em maio deste ano, o cineasta apucaranense Semi Salomão, anunciou uma nova sessão para esta semana. O longa será exibido neste domingo (18), às 20 horas, no Cine Teatro Fênix, em Apucarana. O ingresso será vendido por R$ 10 antes ou na hora.

"Por conta dos vários pedidos de pessoas que não conseguiram assistir, resolvi criar mais esta sessão neste domingo. As duas últimas exibições estavam lotadas e a crítica também foi muito boa. Este filme despertou nostalgia nas pessoas e nas crianças, que gostam de super heróis e games. O saldo do filme foi muito positivo. Com certeza esse foi um dos melhores trabalham que fiz", comenta Semi, que agradece o apoio da Cultura e da prefeitura da cidade.

O filme de Salomão revive a década de 80 na Cidade Alta e contou com a participação especial da atriz Isadora Ribeiro. "A Última Locadora" fala sobre a evolução tecnológica ao longo do tempo e marca a estreia do 11º filme do cineasta. "Provavelmente teremos exibições em Curitiba e em São Paulo futuramente. Estou negociando com algumas lugares nessas cidades e logo vou divulgar", acrescenta.

Participação especial

Com mais de 30 anos de carreira e cerca de 50 trabalhos na televisão, a atriz curitibana Isadora Ribeiro integra o elenco do filme de Semi Salomão. Ela interpreta a Rainha de Antares, personagem interdimensional, que direciona os protagonistas do filme em determinado momento da trama.

“Alicia, a Rainha de Antares, é uma personagem que existe em outra dimensão, e vai aparecer em um determinado momento da história para passar uma mensagem importante aos protagonistas. Ė como um quebra cabeça. Tudo fará sentido e vai se encaixar quando eles se encontrarem. Ė uma mensagem que transcende crenças e religiões, fala dos sentimentos e da missão que temos que cumprir", revela a atriz.

