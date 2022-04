Da Redação

Semi Salomão anuncia lançamento do filme “A Última Locadora”

Em visita ao prefeito Junior da Femac, o cineasta apucaranense Semi Salomão anunciou o lançamento do seu 11º filme: “A última locadora”, no dia 28 de maio, às 20 horas, no Cine Teatro Fênix. “É uma produção que vai resgatar imagens antigas de Apucarana e vai mexer com a nostalgia das pessoas”, informa Salomão.

continua após publicidade .

De acordo com o cineasta, grande parte das locações foi realizada na DL, que na prática foi a última locadora de Apucarana e se localizava em frente Cemitério Velho (da Saudade). No elenco, além do próprio Semi Salomão, estão a atriz de renome nacional Isadora Ribeiro, Elton Silva e Larissa Gasparotti.

Reforçando que a maior parte do filme foi ambientada em Apucarana, Salomão explica que “A Última Locadora” tem um enredo que resgata a história das antigas locadoras de vídeo, com foco nos vídeos games antigos. Mostra a história de dois amigos que, ao realizarem o sonho de montar uma locadora, fazem uma descoberta que vai mudar suas vidas.

continua após publicidade .

Junior da Femac destacou o talento e o arrojo das produções cinematográficas de Semi Salomão. “É um apucaranense que nos traz muito orgulho”, afirma o prefeito.

Cineasta premiado, Semi Salomão é diretor do filme “Jesus, a Esperança”, título vencedor do Festival Internacional de Cinema Cristão 2018 (FICC) em duas categorias “melhor figurino” e “melhor direção.