Semana terá temporais e ventos de até 50 km/h em Apucarana antes da chegada do ar frio ao PR

O Paraná está sob alerta amarelo para temporais isolados neste domingo (20), com a instabilidade climática afetando diversas regiões, incluindo Apucarana. A formação de um ciclone extratropical na região Sul do Brasil, combinada com o ingresso de umidade e calor vindos da Amazônia, mantém o tempo chuvoso, embora o sol possa aparecer em alguns momentos, favorecendo a elevação das temperaturas. Em Apucarana, o domingo apresenta máxima de 25ºC e ventos que podem registrar rajadas de até 54 km/h, com alta probabilidade de chuva ao longo do dia, segundo dados das estações meteorológicas locais.

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O cenário de instabilidade deve se agravar nesta segunda-feira (21) devido ao avanço de uma nova frente fria sobre o Sul do País. A possibilidade de tempestades, acompanhadas de chuvas expressivas, ventos fortes e descargas atmosféricas, é bastante elevada em todo o estado. Enquanto as regiões Oeste, Sudoeste e Sul sentem os impactos já pela manhã, no restante do Paraná as instabilidades ganham força no período da tarde, inclusive na faixa norte, onde as temperaturas ainda podem ultrapassar os 30ºC. Na terça-feira, o tempo segue severo, com os temporais mais intensos previstos para a madrugada e a manhã em grande parte do território paranaense.

A virada no tempo ocorre a partir de quarta-feira, quando o sistema chuvoso perde força e se concentra apenas nas faixas Leste, Centro e Norte do Paraná. O destaque, então, passa a ser a queda acentuada nas temperaturas, especialmente na metade sul do estado, que pode registrar mínimas abaixo dos 10ºC. Essa massa de ar mais frio domina o clima até a quinta-feira. A partir de sexta-feira (25), o tempo volta a ficar seco de forma generalizada, garantindo um fim de semana de sol tanto para os apucaranenses quanto para os moradores das demais regiões do estado.