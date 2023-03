Semana Santa começa com o Domingo de Ramos; veja programação

Da Redação

Catedral Nossa Senhora de Lourdes

Após um período de preparação para a maior festa da Igreja Católica, a Páscoa, os apucaranenses contarão com uma programação especial para a Semana Santa. A Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana, norte do Paraná, divulgou em suas redes sociais as datas e horários.

Começando com o Domingo de Ramos, no dia 02 de abril, e terminando com a comemoração da Páscoa, em 9 de abril, a Semana Santa terá celebrações todos os dias. Confira:

Conforme o comunicado, o Domingo de Ramos contará com cinco missas. A primeira acontece às 7h30; a segunda, às 8h30; e a próxima, às 10h30. Ocorrem também missas no início da noite, sendo uma às 18h e outra às 19h30.



Haverá duas missas na Segunda-feira Santa (3/4): às 12h e às 18h15. No dia seguinte, terça-feira (4/4), as celebrações também acontecerão às 12h e às 18h15.

Já na Quarta-feira Santa (5/4), as cerimônias eucarísticas acontecem às 12h e às 19h30. Neste dia ocorrerá a missa dos Santos Óleos.

Na Quinta-feira Santa (6/4), haverá a missa da Instituição da Eucaristia e Lava-pés às 19h30; das 21h às 24h, acontece a Vigília Eucarística.

Na Sexta-feira Santa (7/4), há uma Vigília Eucarística das 7h às 15h, seguida por uma Celebração da Paixão do Senhor. Às 19h30, está marcada uma Procissão do Enterro do Senhor.

No sábado (8/4), não haverá outras missas, a não ser a Vigília Pascal às 19h30.

No Domingo de Páscoa (9/4), dia em que se encerra a Semana Santa, as celebrações acontecerão às 7h30, 8h30, 10h30, 18h e às 19h30.

Confissões

O Decanato de Apucarana está realizando desde o último dia 20 de março mutirões de confissões. Nesta sexta-feira (31), diversos padres estão na Paróquia Cristo Sacerdote, localizada na Avenida Santos Dumont.

Já na próxima segunda-feira (3/4), o mutirão de confissões acontece na Catedral. No entanto, o local também realiza confissões diárias, das 10h às 19h30. Veja:

