Semana pedagógica movimenta professores de Apucarana

Da Redação

Mais de 12 mil estudantes devem voltar aos bancos escolares na próxima quarta-feira (9) na rede municipal de Apucarana. Com o objetivo de planejar o ano letivo, a Autarquia Municipal de Educação está realizando uma semana pedagógica, envolvendo todos os professores e servidores de sua rede. O prefeito Junior da Femac, o vice-prefeito Paulo Vital, o presidente do legislativo Franciley Preto de Godoi (Poim) e a secretária de educação Marli Fernandes participaram da abertura da programação, na manhã desta quinta-feira (3), no Clube de Campo Água Azul.



continua após publicidade .

“Como filho de professora, eu tenho muito respeito e procuro sempre valorizar os profissionais da educação. Por isso, asseguro a vocês que o município cumprirá o piso salarial definido pelo Ministério da Educação, aplicando o reajuste progressivamente em todos os níveis da carreira do magistério. Outra novidade é que, a partir deste ano, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS) contarão também com coordenadores para auxiliar os diretores no trabalho diário. Até 2021, apenas as escolas dispunham de coordenadores no seu organograma. Além disso, nós convocamos mais 130 professores e assistentes infantis para reforçar o quadro de funcionários da rede municipal de ensino,” afirmou o prefeito.

A secretária Marli Fernandes destacou o momento que a educação vive atualmente. “Depois de quase dois anos de distanciamento social por causa à pandemia, é uma alegria imensa podermos voltar a nos reunir presencialmente para uma formação continuada. Apucarana foi a primeira, entre as grandes cidades do Paraná, a imunizar todos os seus profissionais de educação com três doses da vacina contra a Covid-19. Neste início de ano, a vacinação também avançou para as crianças em idade escolar. Por isso, eu acredito que este ano letivo será muito melhor, repleto de trabalho, projetos e realizações. A nossa missão continua a mesma: oferecer a melhor educação possível às crianças apucaranenses,” disse.

continua após publicidade .

Nesta terça-feira (3/2), os professores e servidores foram contemplados com a palestra ‘Gestão das emoções e o desenvolvimento de competências socioemocionais nas práticas pedagógicas’, proferida pelo Dr. Lademir Renato Petrich, professor do Centro Universitário de Cascavel (Univel).

O representante do Grupo Somos Educação, Marcos Madureira Junior, também apresentou aos docentes o Sistema Integrado de Ensino Maxi, que está sendo adotado pela rede municipal de ensino apucaranense a partir deste ano. “Esse sistema, que é um dos melhores do mercado, vai beneficiar aproximadamente oito mil alunos, matriculados nas turmas da Pré-Escola ao 5º ano do ensino fundamental,” detalhou o prefeito.

“O Sistema Integrado de Ensino Maxi é bem mais do que um do que um material didático. Além das apostilas bimestrais para os alunos, ele contempla também livros de professores, ambiente virtual de aprendizagem, simulados, avaliações e assessoria pedagógica,” acrescentou a secretária de educação.

continua após publicidade .

Desde 2014, a Autarquia Municipal de Educação vem empenhando-se na construção e implantação de um currículo único em todas as suas unidades de ensino, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular do Paraná. A adoção do Sistema Integrado de Ensino Maxi visa melhorar ainda mais a integração da proposta pedagógica.

A programação da semana pedagógica segue até a próxima terça-feira (8), contemplando diretores, coordenadores, professores, assistentes administrativos, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, motoristas do transporte escolar e equipes de engenharia, pedagogia, recursos humanos e jurídico da AME.