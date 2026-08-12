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CULTURA

Semana Literária Sesc movimenta Apucarana com debates, teatro e cinema

Evento conta com bate-papos na Unespar, contação de histórias no Cine Teatro Fênix e exposições no Sesc

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Semana Literária Sesc movimenta Apucarana com debates, teatro e cinema
Autor Evento reúne atividades literárias, debates e exposições - Foto: reprodução

A 45ª Semana Literária Sesc e Feira do Livro segue com programação gratuita em Apucarana (PR) até o próximo sábado, 15 de agosto. Com o tema “Tudo cabe na palavra”, o evento reúne atividades literárias, debates e exposições distribuídas entre o Sesc Apucarana, o campus local da Unespar e o Cine Teatro Fênix.

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Nesta quinta-feira (13), o Sesc Apucarana recebe a Cia. Koi para duas sessões da contação de histórias "Histórias para Contar e Cantar", às 9h e às 14h. No período noturno, a partir das 19h30, o espaço sedia o espetáculo "Vendas e trocas: relíquias e lorotas", encenado pelo Coletivo Fresta. No mesmo horário, o campus da Unespar promove um encontro com a escritora Tatiana Salem-Levy, que abordará o tema "Ficções de si, escritas do mundo".

A agenda de sexta-feira (14) inclui a contação "Histórias de Bichos do Mato e Assombrações" no Cine Teatro Fênix, às 9h e às 14h. À noite, a organização realiza o Encontro de Escritores Apucaranenses, marcado para as 19h30 no Salão Social do Sesc. Paralelamente, as autoras Bruna Mitrano e Lubi Prates conduzem o bate-papo "Tudo cabe na palavra" na Unespar.

O encerramento ocorre no sábado (15) com uma sessão de cinema ao ar livre no Sesc Apucarana, que exibirá o longa "Jecão, um fofoqueiro no céu", de Mazzaropi. A projeção será precedida por uma contação de histórias conduzida por Nina Brondi. Além das atrações pontuais, o público pode visitar diariamente, até sexta-feira (14), a Feira do Livro e o espaço de lançamento da 11ª edição da Coletânea Sesc de Contos Infantis. As exposições temáticas em cartaz, incluindo a mostra dedicada à obra de Adélia Prado, permanecem abertas no Sesc até o último dia do evento.

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Confira a programação

Diariamente (até 15 de agosto)

  • 8h às 21h: Exposição "Tudo cabe na palavra". Local: Sesc Apucarana.
  • 8h às 21h: Exposição Adélia Prado "Entre o Cotidiano e as Flores". Local: Sesc Apucarana.

Quinta-feira (13 de agosto)

  • 9h às 9h45 e 14h às 14h45: Contação de Histórias "Histórias para Contar e Cantar", com Cia. Koi. Local: Sesc Apucarana (Salão Social).
  • 9h45 às 10h15 e 14h45 às 15h15: Lançamento da 11ª edição da Coletânea Sesc de Contos Infantis. Local: Sesc Apucarana (Salão Social).
  • 9h45 às 10h30 e 14h45 às 14h30: Feira do Livro com David dos Livros. Local: Sesc Apucarana. 19h30: Espetáculo "Vendas e trocas: relíquias e lorotas", com Coletivo Fresta. Local: Sesc Apucarana (Salão Social).
  • 19h30 às 21h: Bate-papo "Ficções de si, escritas do mundo", com Tatiana Salem-Levy. Local: Unespar (Campus de Apucarana).

Sexta-feira (14 de agosto)

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  • 9h às 9h45 e 14h às 14h45: Contação de Histórias "Histórias de Bichos do Mato e Assombrações". Local: Cine Teatro Fênix.
  • 9h45 às 10h15 e 14h45 às 15h15: Lançamento da 11ª edição da Coletânea Sesc de Contos Infantis. Local: Sesc Apucarana (Salão Social).
  • 9h45 às 10h30 e 14h45 às 14h30: Feira do Livro com David dos Livros. Local: Sesc Apucarana.
  • 19h30 às 21h30: Encontro de Escritores Apucaranenses. Local: Sesc Apucarana (Salão Social).
  • 19h30 às 21h: Bate-papo "Tudo cabe na palavra", com Bruna Mitrano e Lubi Prates. Local: Unespar (Campus de Apucarana).

Sábado (15 de agosto)

  • 17h30: Contação de histórias "No Colo da Vovó, Toda História Ganha Vida", com Nina Brondi. Local: Sesc Apucarana.
  • 18h30: Cinema ao ar livre: "Jecão, um fofoqueiro no céu", de Mazzaropi. Local: Sesc Apucarana. Nota de Serviço: Todas as atividades possuem entrada gratuita.


Semana Literária Sesc movimenta Apucarana com debates, teatro e cinema
AutorFoto: REPRODUÇÃO


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Atividades Literárias Contação de Histórias Escritores Brasileiros feira do livro Semana Literária Sesc Apucarana
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