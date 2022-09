Semana literária movimenta a rede municipal de educação, em Apucarana

Da Redação

A Autarquia Municipal de Educação da Prefeitura de Apucarana realizou a Semana Literária nos 23 Centros Infantis (CMEIs) e 35 nas Escolas Municipais da sua rede. De 12 a 16 de setembro, mais de doze mil estudantes participaram das atividades de leitura de clássicos infantis, apresentações teatrais, contação de histórias, produção de desenhos e criação de cenários e personagens. O projeto visa incentivar o gosto pela literatura entre as crianças.

Segundo a secretária de educação, Marli Fernandes, os livros estão sempre ao alcance das mãos dos alunos na Rede Municipal de Apucarana. “Todas as salas de aula das nossas escolas são equipadas com bibliotecas. Já os CMEIS, por atenderem um número menor de crianças, dispõem de uma estante de livros cada. Desta forma, os meninos e meninas podem folhear as obras durante as aulas e levá-las para casa, a fim de compartilhá-las com a família, por meio das sacolas de leitura. Até mesmo os bebês são contemplados com livros de banho”, detalhou.

Um Sarau de Poesias também é organizado anualmente, envolvendo as turmas da Pré-Escola ao 5º ano do Ensino Fundamental, das 35 escolas municipais de Apucarana. “É impressionante ver a desenvoltura dos alunos declamando poemas, muitas vezes de autoria própria, no palco do Cine Teatro Fênix. O hábito da leitura contribui para que as crianças desenvolvam a linguagem, enriqueçam o vocabulário, ampliem o conhecimento sobre o mundo e soltem a criatividade e a imaginação,” acrescentou o prefeito Junior da Femac.

A Semana Literária é realizada sempre no mês de setembro, próximo ao fechamento do terceiro bimestre letivo. “Aprender a ler, a escrever e a interpretar textos é fundamental para que a pessoa tenha acesso a informações que, em última instância, vão impactar na sua qualidade de vida e no exercício da cidadania,” concluiu a secretária Marli Fernandes.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

