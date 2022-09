Semana do trânsito: GCM realiza palestras e operação 'Faixa Segura'

Da Redação

Na Semana Nacional do Trânsito, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana realizou palestras de recreação, blitz educativa, fiscalizações e a operação "Faixa Segura" em escolas e pontos da região central do município.

De acordo com GCM Fábio Souza, a operação foi realizada com o intuito de fiscalizar os motoristas e orientar os pedestres durante a travessia pela faixa. "A equipe da GCM mostra ao pedestre a atitude que ele deve tomar quando quer atravessar, orientando como demonstrar para o condutor que quer atravessar no determinado momento, além de fiscalizar os condutores que não respeitam a faixa", explica.

Ele disse que a corporação está indo também à instituições de ensino para repassar conhecimentos de trânsito aos alunos. "Fomos em colégios particulares e públicos levando informação da forma mais simples para que as crianças possam entender e também fazê-las com que elas cheguem em casa e repassam os ensinamentos aos seus pais", disse.

A operação "Faixa Segura" foi realizada nas regiões das praças Rui Barbosa e Semíramis Braga, do terminal urbano e do Cine Teatro Fênix. As atividades seguem até esta sexta-feira (23).

