Semana do autismo: AMAA promove diversas ações em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Família Brito Sales abre as atividades alusivas ao mês do autismo

A Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMAA) de Apucarana, norte do Paraná, preparou uma série de ações alusivas ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril.

continua após publicidade .

A abertura das atividades será com um bate papo descontraído com a família Brito Sales que vem diretamente de São Paulo especialmente para o evento marcado para às 15 horas, na Loja Maçônica Sá Carvalho, na Rua Gonçalves Dias, 133.

- LEIA MAIS: Sede da Amaa em Apucarana completa um ano

continua após publicidade .

A família é conhecida por atuar na conscientização acerca do autismo. Nicolas Brito Sales nasceu com autismo, ficou anos sem falar, não conseguia expressar sentimentos e não interagia. Hoje, juntamente com a mãe, a doutora em neurociência Anita Brito e o pai Alexander Sales, ele ministra palestras por todo o Brasil, é fotógrafo premiado e compartilha suas vitórias com uma alegria e um carisma indescritíveis, cativando a todos por onde passa.

CAMINHADA

No dia 1º de abril a AMAA realiza a Caminhada de Conscientização do Autismo, com concentração às 9 horas na Praça da Catedral, com saída às 9h30 com destino ao estacionamento do Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão) onde haverá comes e bebes para as crianças, cama elástica, tobogã inflável, pintura de rosto e escultura de bexiga.

ESCOLA DE PAIS

A AMAA também promove a Escola de Pais, que consiste em 8 encontros com as psicólogas Amanda Rodrigues e Marlise Romualdo que vão debater sobre assuntos sobre o que é o autismo, diagnóstico na família, desenvolvimento, entre outros temas. O encontro começa dia 4 de abril às 18h30 e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser realizadas presencialmente da associação.

fonte: REPRODUÇÃO

Siga o TNOnline no Google News