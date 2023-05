Semana de Oração pela Unidade Cristã é realizada em Apucarana

Com o tema “Aprendei a fazer o bem, procurai a justiça”, a Semana de Oração pela Unidade Cristã (SOUC), promovida mundialmente pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial de Igrejas, foi realizada em Apucarana. Cristãos de diferentes tradições se reuniram em oração e reflexão na Câmara Municipal, na manhã de sábado (27).



O padre e secretário da Ação Evangelizadora da Diocese de Apucarana, Marcos Bertanha conduziu a acolhida. No plenário da câmara se uniram o Bispo diocesano Dom Carlos José de Olivera, o Pastor João da Igreja Presbiteriana, Pastor César Leal, da Igreja Universal do Reino de Deus, Pastor Naine, da Igreja Aliança Eterna de Deus, Pastor Avancir Bueno de Lara, Assembleia de Deus, Pastor Elias Vieira, da Igreja Assembleia de Deus, Missionária Marlene, da Igreja Doutrina de Jesus, Pastor Marcos Fagundes da Comunidade Evangélica de Apucarana e a Pastora Ramona Elisabeth Weisheimer da Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil. Todos, falaram sobre o momento de união, com base na leitura do Evangelho de Mateus 25, versículos do 31 ao 40.

“Vivemos a semana nacional de oração pela unidade dos cristãos. Desde o conselho vaticano segundo, a igreja entende que sua missão é buscar unir as diversas confissões cristãs, as diversas comunidades evangélicas cristãs para um momento de oração. Igreja promove a semana pedindo a Deus essa graça: quem um dia sejamos um só pastor um só rebando. Pastores, pastoras, refletiram sobre nossas preocupações, combate as drogas, violência, uma sociedade mais sadia para que vossos filhos e netos possam encontrar um mundo melhor. Nós como cristãos, somos sal da terra luz do mundo, suplicar ao bom Deus e também trabalhar essas questões emergenciais da sociedade”, explica Dom Carlos.

Um encontro considerado por muito importante por todos.

“Muitas pessoas ainda precisam ser alcançadas. Cristo é o único que pode libertar, restaurar, curar. Esse trabalho é de suma importância para que outras pessoas sejam alcançadas”, disse Pastor Elias, da Assembleia de Deus.

“São tempos difíceis, tempo de orar por toda comunidade. Só Deus pode nos livrar. A palavra é bem clara, levar a palavra do senhor. Nossa missão é levar a palavra para toda criatura. Precisamos ajudar, não só com pão, comida. Tem pessoas doentes espiritualmente, curar o espírito das pessoas falando do amor de Cristo Jesus”, comentou Pastor Marcos da comunidade evangélica de Apucarana.

“Uma reunião muito bonita, tão importante, projetada por Deus. Me senti muito feliz de estar aqui compartilhando. Pude sentir a presença de Deus. Unido uns com os outros, é muito importante essa união, é tão lindo quando nos unimos para falar de Jesus. Gostei muito, feliz de receber esse convite”, destaca Marlene Missionária.

“É isso que a igreja precisa fazer, precisa de união, terra se unir com céu”, ressalta Pastor Naine, da Aliança Eterna de Deus.

“É uma oportunidade de orarmos juntos em favor de toda criação. Unir aquilo que aparentemente é diferente, mas o que temos de proximidade é muito mais no que nos divide, celebrar a unidade, a palavra de deus, celebrar juntos num objetivo comum, o amor de Deus, nosso senhor, que nos dá a vida e a salvação”, observa Pastoram Romana

“É uma oportunidade de refletir sobre a força espiritual de Apucarana. A unidade dos cristãos foi alvo de oração de Jesus. Temos o mesmo foco, mesmo objetivo, fazer com que as pessoas conheçam Jesus e tenham uma vida transformada”, avalia pastor João.

“Um encontro excelente. Os dias são difíceis, muita luta, pessoas que precisam. Esse tipo de encontro nos une para se tornar mais forte, e fazer o trabalho que é necessário. Rixa não pode existir mais. Quanto mais unidos, mais fortes, mais coisas podemos fazer, se nos unirmos, podemos atingir uma quantidade maior de pessoas”, finaliza pastor Cezar.

Os vereadores Moisés Tavares, Marcos da Vila Reis, Mario Felipe e Luciano Molina, além do Deputado Estadual Evandro Araújo e pessoas da comunidade também participaram do encontro.

