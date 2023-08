Semana de aniversário do Conecta Apucarana vai fomentar a inovação

Uma semana inteira de atividades voltadas para a inovação e o empreendedorismo. A Conecta Week, que começa neste sábado (12) e vai até a próxima sexta-feira (18), foi preparada para comemorar os cinco anos do Conecta Apucarana e terá uma programação que envolverá todos os parceiros da governança, e será voltada para estudantes, empresários, lideranças e a comunidade em geral interessada nos temas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site ou Instagram do Conecta.



As atividades serão realizadas nos períodos da manhã, tarde e noite e se iniciam com o Conecta Day, na manhã deste sábado (12). A programação contará com painéis e palestras sobre startups, ecossistema, liderança e inovação, além de casos de sucesso com empresários que são referências em suas áreas de atuação.

Na segunda-feira (14), às 8h30, vai ocorrer o Safári Universitário, no campus da UTFPR de Apucarana, voltado para empresários do vestuário da região, que terão a oportunidade de conhecer de perto os laboratórios de pesquisa têxtil da universidade e explorar novas possibilidade para o setor. Às 14h, as crianças da rede pública de ensino fundamental de Apucarana vão participar de uma “Oficina de criatividade” na sala do Conecta. A atividade também ocorrerá, no mesmo horário, na quarta-feira (16).

Às 19h, a agenda será no Senai de Apucarana, que promoverá a palestra “Inovação na indústria”, com informações sobre tendências e estratégias inovadoras para impulsionar o setor industrial da região.

Para terça-feira (15), a partir das 8h30, no campus da Unespar em Apucarana, está programado o evento Startups e Inovação, um convite a um mergulho no universo das startups. Empreendedores da região vão compartilhar suas trajetórias, desafios e contar como conquistaram vitórias no mundo da inovação. Às 14h, será realizado um encontro entre cooperativas financeiras, na sala do Conecta, para fomentar a criação de um Sistema Regional de Crédito (SRC) e impulsionar o desenvolvimento local e regional.

A partir das 19h, no Dalle Bier, está marcado um meetup sobre “Inovação e o Poder Público”. Será uma oportunidade de explorar como a inovação está moldando as políticas e ações na esfera governamental, impactando positivamente a região.

No dia 16 de agosto, quarta-feira, a programação das 8h30 será no Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, com o encontro “Carreiras da inovação”, voltado para alunos do último ano do Ensino Médio conhecerem trajetórias inspiradoras de empresários e explorarem carreiras diferenciadas no universo da inovação. Às 19h30, a Faculdade de Apucarana (FAP) vai sediar a palestra “Inovação em saúde”.

Na quinta-feira (17), às 8h30, o campus da UFPR de Jandaia do Sul promove a Jornada Maker para que alunos da rede pública estadual de ensino de Apucarana participem de uma oficina para explorar a criatividade e habilidades, com o objetivo de criar o protótipo do Prêmio Municipal de Inovação. Às 14h, no Sebrae/PR em Apucarana, será realizada uma rodada de negócios tecnológica.

A Conecta Week encerra as atividades às 19h30 da próxima sexta-feira (18), com a palestra do professor, head de inovação da Ayoo e um dos principais futuristas brasileiros, Luiz Candreva, com o tema “Seis lições para o futuro”.

