Semana das Engenharias começa em Apucarana

Foi aberta na noite desta terça-feira (23), a 3ª Semana das Engenharias, promovido pela AEAA (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana) e pelo CREA Paraná.

O evento reuniu diversas autoridades do segmento, como do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, da Mutua Paraná – Caixa de Assistência do Crea, do Cred Crea, Sindicon e do Prefeito de Apucarana, Junior da Femac.

A presidente da AEAA, Miriam Favaretto Corbacho, explica que esta semana é aberta a estudantes da área bem como profissionais formados. “Reunimos neste espaço, empresas que estão expondo inovações em várias áreas da engenharia. Temos também um estande da UTFPR, que está aqui apresentando estudos e trabalhos acadêmicos. Além de colocar sua empresa júnior a disposição para parcerias”, ressalta Miriam.

A presidente completa ainda, falando dos estandes das entidades. “Temos a Prefeitura, que trouxe profissionais do Ideplan e da Secretaria de Obras, que podem explicar como funciona os códigos no município. Temos também o estande da Cooperativa CredCrea, que é uma inovação na área financeira para os profissionais das engenharias, arquitetura e técnicos”, destaca Miriam.

O presidente do CREA Paraná, Ricardo Rocha, parabenizou a organização do evento. “Apucarana se destaca nesta semana no campo das engenharias. Fico muito feliz de voltar na cidade que morei quando criança e ver que ela se desenvolve e tem um polo acadêmico de Engenharias. Bem como ver que esta semana mostra toda a diversidade de tecnologia que temos a dispor dos profissionais”, diz Rocha.

O presidente do Crea, adianta que na quinta e sexta-feira, a governança da entidade se reúne com a Frente Parlamentar. “Será um encontro que deve reunir mais de 130 lideranças de todo o estado do Paraná, para discutir 25 propostas que devem ser apresentadas na ALEP como projetos de lei”, adianta Rocha.

Apucarana defende dois pontos

O gerente do Crea Apucarana, Jeferson Ubiali, explica que as Entidades de Classe tiveram a oportunidade de elencar assuntos para discussão, que serão transformados em propostas de Projetos de Lei. “Uma das sugestões levantadas é a importância de respeitar o piso estabelecido na Lei 4950-A para o profissional de Engenharia, que trabalha em órgãos públicos. Além de exigir dele a dedicação exclusiva ao órgão ao qual está vinculado, evitando assim a concorrência do interesse público com o privado”, ressalta Ubiali.

Outro ponto sugerido por Apucarana é o parcelamento de solo em áreas de manancial. “A Lei Estadual 8935/89 não deixa claro alguns parâmetros do que é alta, média e baixa densidade demográfica para a implantação de empreendimentos nessas áreas, ocasionando um travamento da expansão urbana. O que se quer é a reforma da referida Lei para permitir que os empreendimentos, ao menos residenciais, possam ser implantados nessas bacias”, defende o gerente do Crea.

A semana segue até sexta-feira, na sede social da Associação dos Engenheiros.

