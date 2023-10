Semana das Crianças é comemorada com alegria e guloseimas em Apucarana

A Semana das Crianças foi comemorada com muita alegria na rede municipal de educação de Apucarana. Os 24 CMEIs e 36 Escolas promoveram festas, brincadeiras, jogos, teatros e outras atividades lúdicas. O ponto alto da programação aconteceu nesta quarta-feira (11/10), quando a Autarquia de Educação distribuiu guloseimas aos seus mais de doze mil estudantes.

O prefeito Junior da Femac, a secretária Marli Fernandes e os vereadores Luciano Molina e Rodrigo Liévore (Recife) acompanharam a entrega dos doces no CMEI Professora Laura Mareze Martinelli e na Escola Municipal Professora Maria Tereza Gebrim Preto, localizados no Residencial Fariz Gebrim.

Cada estudante recebeu um kit contendo brownies de chocolate, cookies, snacks de legumes, biscoitos de batata-doce, doce de leite e suco de laranja.

“As crianças que estão sentadas nos nossos bancos escolares serão responsáveis por conduzir e administrar o município no futuro. Por isso, na minha administração, nós buscamos oferecer a melhor formação possível a elas, com aulas de inglês, espanhol e Libras no currículo, oficinas de música e expressão corporal, uniformes e materiais didáticos de qualidade e uma merenda escolar nutritiva. O mimo entregue hoje simboliza o cuidado e o amor que temos para com os estudantes,” disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária de educação, Marli Fernandes, destacou que os alunos com restrições alimentares não ficaram de fora das comemorações. “As crianças com diabetes, alergias ou intolerância ao glúten e à lactose receberam um kit de guloseimas diferentes, com alimentos específicos para cada caso,” afirmou.

“Eu estou muito satisfeito em acompanhar essa ação aqui no Residencial Fariz Gebrim. Os kits que a administração está entregando para os estudantes são de alta qualidade, com produtos ótimos. A gente vê a alegria nos olhos dos pequenos ao receber o presente,” comentou o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Luciano Molina.

“Eu parabenizo à Autarquia Municipal de Educação e à Prefeitura de Apucarana, na gestão Junior da Femac, por manterem esse olhar cuidadoso em relação às nossas crianças,” acrescentou o vereador Rodrigo Liévore (Recife).

Os pais dos estudantes também aprovam a educação ofertada nos centros infantis e escolas municipais. “Eu gosto muito do atendimento que a minha filha vem recebendo. Nunca tive nenhum tipo de problema com o CMEI. Sempre que preciso, venho aqui e converso com a diretora, a coordenadora e os professores, que esclarecem as minhas dúvidas e resolvem todas as questões. É um lugar muito bom para a minha menina,” concluiu Patrícia da Costa, mãe de aluna matriculada no CMEI Professora Laura Mareze Martinelli.

