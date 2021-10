Semana da Criança é comemorada com cardápio especial

Da Redação

A Autarquia de Educação preparou um cardápio especial aos doze mil alunos da rede municipal de Apucarana. Em comemoração ao Dia das Crianças (12 de outubro), os CMEIs e Escolas incluirão cupcake, salada de fruta, cachorro quente e nhoque entre as refeições que devem ser servidas no período de 4 a 8 de outubro.

Segundo a secretária Marli Fernandes o cardápio especial foi elaborado pelas nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar. “Elas asseguram que a inserção das guloseimas não comprometerá o balanceamento dos pratos oferecidos às crianças. Devido aos protocolos de prevenção à Covid-19, nós também orientamos os diretores, coordenadores e professores a promoverem atividades lúdicas, nesta semana comemorativa, que não promovam aglomeração de pessoas,” afirmou.

O Departamento de Alimentação Escolar serve aproximadamente 30 mil refeições diariamente nos 23 CMEIs e 35 Escolas da rede municipal de ensino. O prefeito Junior da Femac chama a atenção para a qualidade e a variedade dos produtos oferecidos aos alunos.

“Desde 2013, quando o Beto Preto e eu assumimos a administração da cidade, o cardápio da merenda escolar passou a incluir peixe, bebida láctea, frutas e verduras diversificadas. A maior parte dos hortifrútis é comprada diretamente de pequenos produtores familiares, contribuindo para o fortalecimento da economia local,” disse o gestor.

“Além disso, as crianças que sofrem de restrições alimentares, como diabetes, fenilcetonúria e intolerância ao glúten e à lactose, recebem alimentos específicos de acordo com a sua condição de saúde,” acrescentou a secretária.

A diretora do Departamento de Alimentação Escolar, nutricionista Jaqueline de Oliveira, destaca ainda que, desde maio do ano passado, está em vigor a Resolução nº 6 do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (CD/FNDE), que dispõe sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

“Em cumprimento à resolução, nós excluímos o açúcar e os alimentos ultraprocessados do cardápio das crianças com até três anos de idade. Outros produtos, como margarina, biscoitos, bolachas, pães e bolos, têm a quantidade limitada dependendo do período em que o aluno permanece na escola. A alimentação tem um grande impacto sobre a saúde, pois ela pode prevenir ou desencadear o aparecimento de muitas doenças crônicas, a partir da escolha de itens que fazemos diariamente para compor nosso cardápio,” frisou a nutricionista.

A Autarquia Municipal de Educação divulga mensalmente os cardápios praticados nas 58 unidades de ensino da sua rede. Para acompanhá-los, os pais dos alunos devem acessar: http://www.apucarana.pr.gov.br/ame/cardapios-da-merenda-escolar/