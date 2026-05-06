Semana da Conciliação em Apucarana busca superar R$ 303 mil em acordos

Na 10ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, entre 25 e 29 de maio, a Justiça do Trabalho vai fazer um mutirão para resolver causas trabalhistas via acordo, sem a necessidade de uma sentença judicial. Neste ano, a mobilização em Apucarana pretende ultrapassar o valor de R$ 303 mil conciliado em 116 processos no ano passado, quando 425 pessoas foram atendidas pelas duas Varas do Trabalho da cidade e no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc). O número de processos pautados na região foi 34% superior ao ano de 2024.

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O Paraná é referência na conciliação. A comunidade jurídico-trabalhista colabora para a busca de entendimento entre as partes. Por isso, o TRT-PR costuma liderar o ranking nacional de processos conciliados. No mutirão do ano passado, cerca de 29 mil pessoas foram atendidas em todo o estado, com R$ 82 milhões em acordos alcançados em 2,1 mil processos. Em 2024, o TRT-PR liderou nacionalmente o índice de conciliação em processos trabalhistas. Cerca de 55% das 118,2 mil novas ações resultaram em acordo. No ano passado, o indicador foi de 53%, o segundo melhor desempenho dentre os 24 Tribunais Regionais do Trabalho.

A conciliação é uma forma rápida e segura de solucionar as divergências das relações de trabalho. Para os trabalhadores dá a oportunidade de receber os direitos antes do prazo estimado para a conclusão do processo. Para as empresas, propicia a chance de organizar os pagamentos e encerrar uma pendência trabalhista, o que pode atrapalhar contratações com órgãos públicos e a obtenção de financiamentos, por exemplo.

A campanha de conciliação deste ano adota o slogan “Um acordo muda o jogo”, inspirada em um dos eventos que mais une e mobiliza o país: a Copa do Mundo de Futebol. O destaque é ao diálogo como caminho para a solução consensual de conflitos trabalhistas e associa a conciliação à ideia de mudança de estratégia diante de um conflito.

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As inscrições de processos no Paraná podem ser feitas até o dia 20 de maio. Para participar do mutirão, basta acessar o formulário disponível no link: https://www.trt9.jus.br/conciliacao/semana.xhtml. Podem se inscrever trabalhadores(as), empresários(as) e gestores(as) de sindicatos ou de empresas que tenham processos em andamento — inclusive aqueles que já estejam em fase de decisão judicial. Após a solicitação, a outra parte envolvida será convidada a participar de uma audiência de conciliação.