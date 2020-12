Semana começa nublada com previsão de chuva em Apucarana e região - TNOnline

Continua após publicidade

Apucarana registrou 18º C ao amanhecer desta segunda-feira (7) e a máxima deve chegar aos 27º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há previsão de chuva para a cidade e região. A precipitação acumulada é de 9.9 mm.

Segunda-feira com diminuição da instabilidade em boa parte do Paraná. No noroeste, oeste e no sudoeste possibilidade de chuvas diminui, apesar de a nebulosidade seguir variando bastante. Demais setores continua com muitas nuvens e com chuvas ocasionais. Temperaturas seguem amenas no leste paranaense, devido ao ingresso de umidade do mar.