Semana começa com tempo instável em Apucarana e região

Da Redação

Existe uma precipitação acumulada de 3.7 mm para Apucarana

A semana começou instável em todo o Paraná e, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), isso se deve à chegada de uma nova frente fria, que trará chuva para todos os setores paranaenses. O instituto indica que as chuvas se iniciam a partir do oeste do Estado, acompanhadas de algumas trovoadas.

Apucarana, norte do Paraná, amanheceu sob nuvens nesta segunda-feira (10), e a nebulosidade tomou conta do município ainda no domingo (9). A respeito de pancadas de chuva, o Simepar informa que há 97% de probabilidade de ocorrência de chuva para a Cidade Alta e uma precipitação acumulada de 3.7 mm.

Devido à instabilidade, não ocorre uma amplitude térmica expressiva e, por conta disso, as temperaturas se mantém agradáveis. De acordo com a previsão, ao amanhecer, a mínima registrada em Apucarana foi de 18ºC.

Já a máxima deve chegar à casa dos 24ºC.

