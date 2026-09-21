Semana começa com tempo instável e previsão de chuva forte em Apucarana

Probabilidade de chuva é de 98% nesta segunda-feira (21); o dia terá pancadas a partir da tarde e rajadas de vento que podem chegar

A semana começou com tempo abafado e instável em Apucarana. De acordo com os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta segunda-feira (21) será marcada por chuvas significativas, com 98% de probabilidade de precipitação e uma temperatura máxima que não deve ultrapassar os 26°C.

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No início desta manhã, por volta das 6h45, a estação meteorológica da cidade já registrava 19,1°C, com sensação térmica no mesmo patamar. A previsão indica que o período da manhã deve se manter com o tempo fechado, mas ainda sem chuvas. As temperaturas sobem gradativamente até o fim da manhã, alcançando a máxima de 26°C entre as 11h e o meio-dia.

A virada no tempo ocorre no início da tarde. A partir das 12h, o Simepar prevê o início das precipitações. A primeira pancada mais forte deve atingir a cidade por volta das 13h (com 5,5 mm previstos) e a chuva deve seguir de forma contínua e moderada ao longo de toda a tarde e início da noite. O volume mais intenso, no entanto, é aguardado para o final do dia, próximo às 23h, quando um temporal pode despejar cerca de 7,7 mm em apenas uma hora.

No total, o volume de chuva acumulado ao longo da segunda-feira deve ser de 23,1 milímetros.