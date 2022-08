Semana começa com tempo fechado em Apucarana e região; veja

Da Redação

Há uma precipitação de 15.2 mm para o município

O tempo segue instável nesta segunda-feira (8) em todo o Estado. Persiste um fluxo de umidade na atmosfera, que passa pelo Paraguai e Mato Grosso do Sul e chega até as regiões paranaenses. Com isto, o céu se mantém com muita nebulosidade no Paraná e há previsão de chuvas.

As precipitações são mais significativas entre o oeste, noroeste e o norte, preferencialmente a partir da tarde.

Apucarana, por exemplo, registrou chuva durante a noite de domingo (7) e madrugada desta segunda-feira (8). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a precipitação acumulada para o município é de 15.2 mm.

O amanhecer foi de muita neblina na Cidade Alta, e esse fenômeno deve persistir ao decorrer do dia. Devido à presença da névoa, os motoristas devem redobrar a atenção para que acidentes não ocorram.

De acordo com o Simepar, as temperaturas apresentam menor variação, dadas as condições de nebulosidade previstas. Para Apucarana, os valores previstos são 16ºC para mínima e 22ºC para máxima.

Região

A segunda-feira será instável em Jandaia do Sul. Conforme o Climatempo, há uma precipitação acumulada de 35 mm para o município. A respeito das temperaturas, o instituto meteorológico informa que os valores previstos são 12ºC e 19ºC.

O dia será chuvoso em Ivaiporã também. A segunda-feira, que será de temperaturas amenas no município, sendo previsto 11ºC para mínima e 17ºC para máxima, tem uma precipitação acumulada de 20 mm.

