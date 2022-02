Da Redação

Semana começa com tempo fechado em Apucarana e região

A Cidade Alta amanheceu com tempo fechado nesta segunda-feira (31). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há possibilidade de ocorrência de chuva em Apucarana. A precipitação acumulada é de 6.3 mm.

Ainda conforme o Simepar, as temperaturas ficam agradáveis no município. A mínima registrada foi de 20ºC e a máxima não deve ultrapassar dos 26ºC.

Nesta segunda-feira já existe uma tendência de maior aquecimento no Paraná. Pela manhã, o sol predomina na maioria das regiões paranaenses, desta forma as temperaturas apresentam elevação e até mesmo fica com uma sensação de tempo mais abafado (quente e úmido). No decorrer do dia, chuvas isoladas e de curta duração estão previstas, mas são pancadas que não atingem todas as cidades de uma mesma região.