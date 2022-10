Semana começa com tempo estável em Apucarana; máxima chega aos 27ºC

Da Redação

Segundo o Simepar, não existe possibilidade de chuva na Cidade Alta nesta segunda-feira (24)

O tempo começou estável na maioria dos municípios paranaenses, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Apucarana, município do norte do Estado, por exemplo, amanheceu com o tempo firme e deve seguir assim pelos próximos dias. Apenas as cidades do leste que devem ter nebulosidade, devido aos ventos que sopram do quadrante sudeste.

Logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (24), o sol surgiu sobre a Cidade Alta e deve predominar ao decorrer do dia. É possível que, em alguns momentos, o sol fique entre nuvens, porém, não existe qualquer possibilidade de ocorrência de chuva.

O Simepar também informa que a estabilidade deve prevalecer sobre o município até quinta-feira (27). A partir de sexta-feira (28), o tempo começa a mudar sobre o Paraná e chuvas voltam a ser previstas.

Temperatura

Por conta da presença do sol, a segunda-feira, assim como o domingo (23), deve registrar temperaturas intensas e, devido a isso, deve fazer bastante calor durante a tarde.

Ao amanhecer, Apucarana registrou mínima de 17ºC. Já a máxima deve chegar à casa dos 27ºC, um valor superior aos registrados nos dias anteriores.

