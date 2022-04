Da Redação

Semana começa com temperaturas amenas em Apucarana

A semana começou fria na Cidade Alta. De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Apucarana registrou mínima de 13ºC ao amanhecer desta segunda-feira (18). Já a máxima deve chegar aos 23ºC.

Ainda conforme o instituto, o tempo segue estável no município. Sendo assim, não há possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva.

Já entre o leste e o centro-sul do Paraná, há alguns episódios de chuvas leves/garoas ocasionais. As temperaturas se elevam mais em relação ao que vem sendo observado nos últimos dias.