Semana começa com temperaturas agradáveis em Apucarana e região

Não existe previsão de chuva

A semana começa sem mudanças nas condições do tempo sobre as diversas regiões do Paraná. A estabilidade atmosférica segue predominando mantendo o tempo estável e com temperaturas em elevação.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), entre os Campos Gerais, sul e o leste, o dia começa com nebulosidade variável, mas no decorrer da manhã o sol predomina nas regiões.

Já entre as regiões oeste, noroeste e norte, os termômetros seguem registrando temperaturas em torno dos 30ºC.

Apucarana, por exemplo, deve registrar máxima de 27ºC. Ao amanhecer, a mínima registrada foi de 16ºC.

Conforme o instituto meteorológico, o tempo se mantém firme na Cidade Alta. Pode haver alguns períodos com bastante nuvens na cidade, porém, não há previsão de chuva.

Região

O tempo fica firme em Jandaia do Sul, norte do Paraná. O sol pode surgir entre nuvens, mas não existe previsão de chuva para o município.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 13ºC, e a máxima de 29ºC.

Ivaiporã também terá tempo firme. A segunda-feira (25) será um pouco mais quente na cidade, com mínima de 11ºC, e máxima de 29ºC.

