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PREVISÃO DO TEMPO

Semana começa com chuva e temperaturas amenas em Apucarana, aponta Simepar

A previsão aponta 98% de probabilidade de chuva para esta segunda-feira (27)

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 07:58:16 Editado em 27.04.2026, 07:58:14
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Semana começa com chuva e temperaturas amenas em Apucarana, aponta Simepar
Autor De acordo com o Simepar, a temperaturas ficam entre 19 °C e 24 °C - Foto: Arquivo TN

Os moradores de Apucarana devem manter o guarda-chuva por perto nesta segunda-feira (27). De acordo com os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a semana começa com tempo instável, alta umidade e temperaturas agradáveis na Cidade Alta.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (27) em Apucarana

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A previsão aponta 98% de probabilidade de chuva para o dia. Apesar da alta chance, o volume acumulado esperado é baixo, de apenas 9,3 milímetros. A análise hora a hora indica que as chuvas ocorrem em forma de garoa fina e de maneira isolada ao longo da manhã e início da tarde. A partir das 17h, a instabilidade perde força e o tempo volta a ficar firme, sem previsão de chuvas para a noite.

No quesito temperatura, o clima será ameno. A segunda-feira começou com os termômetros registrando 19 °C nas primeiras horas da manhã. No período da tarde, a máxima não deve passar dos 24 °C (atingindo esse pico entre 14h e 17h). Já durante a noite, a temperatura volta a cair gradativamente, chegando aos 20 °C perto da meia-noite.

A umidade relativa do ar será alta, variando de 68% a 98% ao longo do dia. Os ventos sopram de forma leve, predominando das direções Oeste e Sudoeste com média de 7 a 11 km/h, embora algumas rajadas possam chegar aos 29 km/h.

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