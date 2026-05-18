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PREVISÃO DO TEMPO

Semana começa com chuva, céu encoberto e clima ameno em Apucarana

Probabilidade de chuva é quase certa, batendo a marca dos 98%, de acordo com o Simepar

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 06:55:33 Editado em 18.05.2026, 06:55:30
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Semana começa com chuva, céu encoberto e clima ameno em Apucarana
Autor Segunda-feira começou com chuva e muita neblina em Apucarana - Foto: Arquivo TN

A semana começa com tempo instável para os moradores de Apucarana. Nesta segunda-feira (18), a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica um dia de céu encoberto, chuva leve e temperaturas típicas de outono na Cidade Alta.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (18) em Apucarana e região

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O dia amanheceu fresquinho. Por volta das 6h30, as estações meteorológicas registraram 16,7°C, com sensação térmica na casa dos 17°C. Ao longo do dia, os termômetros não devem subir muito: a temperatura máxima não passa dos 20°C, marca que deve ser atingida no início da tarde, entre 13h e 16h. Já a partir do fim da tarde, o clima volta a esfriar, e a mínima prevista para a noite é de 14°C.

Quem precisar sair de casa nesta segunda-feira não pode esquecer o guarda-chuva. A probabilidade de chuva é quase certa, batendo a marca dos 98%. No entanto, não há motivo para alerta de temporais: o volume de chuva esperado é baixo, com um acumulado de apenas 2,2 milímetros ao longo de toda a segunda-feira. Isso significa que a cidade terá garoas e chuvas fracas distribuídas hora a hora, principalmente até o meio da tarde.

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