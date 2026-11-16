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PREVISÃO DO TEMPO

Semana começa com calor e previsão de chuva leve em Apucarana

Temperaturas podem chegar aos 28 °C nesta segunda-feira (16), segundo o Simepar

Escrito por Da Redação
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Semana começa com calor e previsão de chuva leve em Apucarana
Autor Previsão do tempo para esta segunda-feira é de calor e chuva leve - Foto: Vitor Flores/TNOnline

A segunda-feira (16) começou com clima ameno em Apucarana, registrando 19 °C no início da manhã, mas os termômetros devem subir rapidamente nas próximas horas. Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura máxima prevista para esta segunda é de 28 °C, com o pico de calor esperado para o início da tarde, entre 12h e 14h.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (16) em Apucarana e região

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Apesar das temperaturas elevadas, quem for sair de casa não deve esquecer o guarda-chuva. O Simepar aponta uma probabilidade de 93% de ocorrência de chuva. No entanto, não há motivo para alerta: o volume esperado é bastante tímido, com um acumulado total de apenas 1,9 mm. A previsão horária indica que essas pancadas fracas devem ocorrer principalmente no período entre as 10h e as 16h.

A umidade relativa do ar varia entre 57% e 97% durante o dia, garantindo uma sensação térmica próxima à temperatura real. Os ventos sopram predominantemente da direção nordeste (NE) de forma mansa, na casa dos 6 km/h, embora algumas rajadas possam chegar a 37 km/h.

Para quem gosta de aproveitar o fim de tarde, o pôr do sol na Cidade Alta está previsto para as 18h49. À noite, o tempo volta a ficar firme e as temperaturas caem gradualmente, chegando aos 22°C no fim da noite.

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